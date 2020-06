Desde el Hospital habló el caso índice de coronavirus de Carreras

Ayer, desde el Hospital “General San Martín”, de Firmat, el paciente pidió hablar con TDC Noticias para brindar detalles de su estado de salud. También aseguró que demandará a las personas que “difamaron” su nombre e imagen.

“Me siento bien, de noche tengo un poco de fiebre, que es normal por la pulmonía que me agarré. Nunca me faltó el aire, me siento bien, no tengo ningún dolor. Es un trago amargo que me va a tocar pasar en la vida”, comenzó su relato José Nuñez.

“Estoy en una pieza aislado, camino continuamente, me ponen la medicación por suero, me controlan el oxígeno en sangre a la mañana, a la tarde y a la noche, que da bien. Y esta mañana una placa mostró que mejoró el pulmón que tengo complicado por catarro”, agregó.

Luego, el camionero detalló cuáles son sus sospechas sobre dónde podría haber contraído el coronavirus. “Lo único que hice fue hacer mi trabajo que hago hace 19 años hago. Fui a Buenos Aires al centro de distribución de Nestlé, siempre tomé las precauciones que había que tomar, nunca me confié, comía y tomaba mates solo. Y hasta el día de hoy pienso que lo contraje en el baño de Buenos Aires”, relató.

“Llegué el viernes (12 de junio) a casa, no tenía síntomas, el domingo empecé con una tos seca fuerte, llamé al doctor quien me dice que tengo principio de pulmonía, entonces me pone una inyección de penicilina, y esa noche tuve 39 grados de fiebre, y el lunes me trasladan a Firmat”, añadió.

Por otra parte, Nuñez compartió su dolor por las diferentes versiones sobre su accionar y su estado de salud que trascendieron en diversas redes sociales.

“Nunca pensé que tenía coronavirus. Lamentablemente es un mal trago, pero cuando todo esto termine, me voy a encargar personalmente de que limpien mi nombre. Soy José Nuñez, tengo 43 años, jamás pisé una comisaría, tengo los dedos limpios, y no voy a permitir que ensucien a mi familia y a mí injustamente”, aseveró el camionero de Carreras.

“Toda esa gente que se largó a hablar diciendo que había hecho una mega fiesta de cumpleaños, van a tener que dar explicaciones a la justicia. Mi cumpleaños es mañana 23 de junio, así que por hablar gratuitamente, toda esa gente que me difamó va a tener que dar explicaciones”, subrayó.

Asimismo, José Nuñez se mostró agradecido “con la atención recibida por parte del personal del hospital”, y adelantó que el día que sea dado de alta donará 10 mil pesos a enfermeras y doctores del nosocomio firmatense.

Otra de las cosas que informó el camionero de Carreras, es que la semana anterior a su contagio, “en el centro de distribución de Nestlé de Buenos Aires, se habían contagiado otros camioneros y nunca habían dicho nada”, y consideró que “tendrían que haber cerrado los depósitos y fumigarlos”.

Finalmente, José Nuñez expresó su pesar por haber contagiado sin querer a otras personas, y se disculpó con su por la situación que se está dando en la comunidad y la zona.

“Si supiera que tenía el virus no habría ido a contagiar a mi familia a mi casa. El desenlace se largó porque era asintomático, mi familia está aislada en casa sin síntomas. Mi hija fue a la casa de una amiga, y esa chica fue de reunión en reunión y se fueron contagiando otras personas sin querer”, manifestó.

“Pido perdón por la situación que estoy haciendo pasar al pueblo, soy nacido y criado en Carreras, nunca tuve un problema, mi apellido es intachable. Pido disculpas y perdón”, cerró José Nuñez.