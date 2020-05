China, cómo se vive hoy después de la pandemia.

Después de 3 meses de aquella comunicación que mantuvimos con la argentina que vive en China, cuando comenzaba a esparcirse el virus originado en aquel país en comunicación con FM Sonic Camila Morello Lanza contándonos cómo se vive hoy.



“Es increíble poder decir que después de 3 meses estamos viviendo una vida normal.” comentó. “A pesar de que la cuarentena no era extremadamente obligatoria acá la gente decidió resguardarse durante dos meses enteros, por mi parte salía solamente a hacer las compras cada 10 días. Después con el clima más cálido la gente empezó a animarse a salir.”



“Hoy en día podemos decir que no hay muchos casos en China, incluso fui al hospital y no había nadie. Estamos viviendo en un 98% de manera normal, normal pero con una máscara en la cara.”



“Hoy en día ya hace como un mes que salimos de cuarentena, recién la semana pasada los niveles del primario y secundario pudieron volver a clases y la semana que viene los universitarios podemos volver si queremos.”



En cuanto a los cuidados Camila Mencionó que “los controles se siguen haciendo, por ejemplo en supermercados y subtes te toman la temperatura y tenés que mostrar un código en el celular que seguimos usando. Al ser extranjera cada vez que voy a algún lado me hacen el doble de controles, me toman los datos, me sacan una foto entre otras cosas.”



China actualmente está cerrada para el ingreso de extranjeros al país.



“En Argentina se cuenta con mucha información que nosotros no teníamos en su momento. Yo creo que van a salir pronto, lo hicieron a tiempo y por lo visto no hay tantos casos.” concluyó con respecto a la situación actual de la Argentina en el marco del Covid-19.



Fuente Fm Sonic. Oscar Andrés Canavese.