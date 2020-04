América “Mery” Criado en comunicación con FM Sonic.

Se ha conformado el COE (comité operativo de emergencia) del Dpto. Gral Lopez institucionalmente con los Intendentes de Villa Cañás, Venado Tuerto, Rufino y Firmat, protección civil, salud y los Diputados de la región. “Las minorías que representamos los Concejales en los legislativos locales podemos trabajar sumando todas las inquietudes a ese Comité departamental.” mencionó la Concejal del “Frente de todos”. “Necesitamos ser eficientes.”



“Lo que nosotros estamos planteando es democratizar los espacios locales porque existen muchos actores que no están incorporados en los comité de crisis, después de charlarlo durante varios días el objetivo es conformar estas mesas territoriales para poder escuchar a esos actores sociales y hacer más operativo el COE.”



Actualmente cada localidad lo plantea al Comité de Emergencia y éste lo eleva al Gobernador para ir habilitando las actividades. “Lo que planteamos es para facilitar el nexo con aquellos actores que no están incorporados y también están afectados por las medidas, hablo de aquellos oficios que no pueden trabajar porque no están dentro de las actividades esenciales.”



Es un gran avance en el protocolo la habilitación de las ventas Online para comercios minoristas “Fue una demanda que surgió desde las partes, tiene que ver con el sentido común. Hay que escuchar a los representantes de esas partes también.”



Con respecto a la venta Online “Mery” mencionó que hay un proyecto por parte de la Senadora Sacnun que se está tratando por el Ejecutivo que habla de establecer una plataforma estatal gratuita tanto para compradores como para vendedores.



Por otro lado América “Mery” Criado informó que se hará una reunión virtual entre hoy y mañana para comenzar y se ha acordado una metodología de trabajo que vaya más allá de la emergencia “Porque las realidades de las ciudades en las que representamos a la minoría son muy similares, todos coincidimos también que no es momento de hacer política partidaria.” mencionó.



Mencionando la tasa cero 2020 “Es una modificación que se aplica a autónomos y pequeños contribuyentes donde el Estado se hace cargo del 100% del costo financiero. Hay una realidad, los Bancos no estaban ofreciendo créditos que el Estado si disponía.”





Fuente Fm Sonic, Oscar Andrés Canavese.