El gobierno provincial suspendió las paritarias. Fuerte critica de gremios docentes

La medida incluye a la paritaria docente, como así también la correspondiente a la administración central y a los profesionales de la salud.

El funcionario explicó que la suspensión está sujeta a los anuncios que el gobierno nacional realice esta tarde, ya que “probablemente involucren cuestiones salariales”.

“No estamos de acuerdo, entendemos que la paritaria tenía que culminar”, expresó Sonia Alesso sobre la decisión de frenar las negociaciones.

La secretaria general de Amsafe manifestó que la disposición “sorprendió” a los gremios en un encuentro donde no se habló de números: “Venía difícil la discusión, pero no esperábamos esto. No sabemos lo que va a anunciar el gobierno nacional, pero tiene que haber una propuesta concreta y no debe ser unilateral sino emanada de la paritaria”.

“Planteamos la necesidad a las autoridades de se que retome (la negociación) cuanto antes porque es urgente un aumento salarial”, remarcó, y propuso utilizar métodos virtuales para continuar con la negociación.

En el mismo sentido se manifestaron desde la delegación General López del gremio docente estatal, quienes mediante un posteo en las redes sociales destacaron que: “Repudiamos este tipo de acciones unilaterales y exigimos la urgente convocatoria a paritaria para que el gobierno formalice una propuesta que implique una recomposición salarial”.

Por su parte, Pedro Bayúgar, secretario general de Sadop, también se expresó sorprendido y disconforme con la medida del gobierno: “Nos guste o no nos guste, la propuesta siempre hubiera sido superadora de esta suspensión de la paritaria, sobre todo porque pareciera que hay un superpoder que nos impide negociar”.

