El intendente Gizzi asumió su tercer mandato

Con la presencia de los integrantes del ejecutivo municipal, actuales concejales y salientes, autoridades de instituciones educativas e intermedias, intendentes con mandato cumplido, familiares y público en general, el actual mandatario realizó la jura para desempeñar durante cuatro años más (período 2019-2023) el cargo para el cual fue elegido en las elecciones generales que se desarrollaron el 16 de junio pasado

En el mismo acto, Gizzi tomó juramento a los secretarios que integran su nuevo gabinete. Ellos son: Tamara Andreani, secretaria de Gobierno; Oscar Caffa, secretario de Economía; Cristihan Ronconi, secretario de Servicios Públicos y Melisa Manzino, secretaria de Acción Social. Además, fueron presentados los directores de las distintas áreas: Milagros Damico (Cultura), Marcelo Rodríguez (Deportes), Juan Manuel Speerli (Producción y Empleo) y Matías Migliavacca (Prensa y Difusión).

En su discurso, el mandatario cañaseño manifestó que “es un verdadero orgullo poder estar nuevamente presente en este lugar, donde hace exactamente 8 años tomaba la responsabilidad de ser el intendente de Villa Cañás. Responsabilidad que me han confiado los vecinos de la ciudad y responsabilidad que asumo con más fuerzas, energía y compromiso que nunca.

La función pública implica todos los días estar comprometidos con lo que sucede en la ciudad. Y si no estamos con energías y preparados para eso, no es posible que la ciudad crezca.

La vida me ha hecho llegar hasta aquí y es una enorme responsabilidad. Por eso hablaba de experiencia, una aliada para afrontar estos tiempos, que no serán fáciles. Todos sabemos de las dificultades que está sufriendo el país. Y a pesar de los colores políticos, deseo profundamente que esta situación cambie y logremos estar mejor, porque un país en crisis es una ciudad que también lo sufre”.

También destacó lo hecho en cada una de las áreas y los proyectos ejecutados durante los últimos años y se esperanzó en que “los próximos gobiernos, de Santa Fe y la Nación, no hagan diferencias con los gobiernos locales que no tienen el mismo color político. Nosotros no dejaremos de gestionar, no renunciaremos a buscar recursos. Solo aspiramos a que sean buenos gobiernos, por el bien de los santafesinos y de todos los cañaseños”.

Jura de Concejales

Previo al acto de asunción del intendente y sus secretarios, se llevó a cabo la sesión preparatoria del Honorable Concejo Municipal, donde juraron los ediles elegidos el 16 de junio en las elecciones generales.

Los nuevos concejales que integran el cuerpo legislativo son: Carlos Rabasa y Claudia Compañs, del Frente Progresista Cívico y Social, y Verónica Elisei, de Juntos por el Cambio.

Además fue elegido como presidente del Concejo Lisandro Vaccaro (Juntos por el Cambio), quien al igual que Carolina Rodríguez (Juntos por el Cambio) y América Criado (Partido Justicialista) continúan por dos año más.