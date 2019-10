Sebastian Zeballos y Selena Bertoldo “En concierto” con nuevo repertorio.

Esta mañana en comunicación con Fm Sonic uno de los protagonistas del concierto lírico que se presentará el sábado 2 de noviembre, Sebastián Zeballos nos cuenta sobre el espectáculo.

“Vemos que a la gente le gusta escuchar ópera, les llama la atención el canto lírico”

El espectáculo va a tener dos partes donde se van a cantar muchos dúos. En la primer parte se podrán escuchar varias canciones en italiano, del pop lírico Andrea Bocelli que se mezclan con el inglés. Dúos y algunas canciones solistas. En la segunda parte se van a cantar algunas en español, los boleros.

“Esto es algo que se suele hacer en los conciertos líricos,seccionarlos por partes. descansamos un poco porque es un poco exigente el repertorio entonces hay una pausa en un intermedio y después seguimos con las canciones.” Contaba Sebastian.

“No hacemos “esa” voz sino que a través de una técnica y una pautas que tenemos como por ejemplo la respiración y lo que nosotros llamamos “apoyo” (donde se pone la energía de la voz) que no va a la garganta sino al diafragma, ahí se apoya todo el caudal y lo único que hay que hacer arriba es liberar la garganta, dejar que la voz salga.” Explicaba Sebastián sabiendo que no es una técnica fácil y que requiere de mucho esfuerzo físico, de todas formas no dejan de estudiar canto para perfeccionarlo además de gustarles el estilo.

El nuevo repertorio de Sebastián Zeballos y Selena Bertoldo cuenta con Pop lírico, Boleros, Ópera. Canciones en español, inglés e italiano. Dúos y solistas.

El concierto se presentará el sábado 2 de noviembre a las 21 hs. en el Centro Cultural municipal. Entradas numeradas $200. Anticipadas en el colegio San José (Tel. 450279 / Cel. 604931 / 546532.) o esa misma noche en boletería.





Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.