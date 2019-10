Miguel Savage, ex combatiente de Malvinas Argentinas.

Hace varios años que Miguel visita Villa Cañás recorriendo las distintas escuelas y dando charlas “Vengo a compartir la euforia de sobreviviente agradecido y a transmitir los aprendizajes que tuvimos ese grupo de pibitos argentinos sometidos a semejante odisea hace 37 años.”

Miguel Savage cuenta una experiencia durante la guerra de Malvinas “Veníamos en el Canberra, un buque inglés en el que veníamos más de 4.000 argentinos prisioneros custodiados por los mismos ingleses con los que nos habíamos estado matando la semana anterior y terminamos charlando con mucho respeto y curiosidad preguntándonos cómo había sido el otro lado. Ahí es donde yo aprendo que las guerras son anónimas y cuando uno conoce al supuesto “enemigo”, lo de enemigo se cae totalmente.”

“Mientras en los dos países se seguía con el odio y la mentira, los verdaderos protagonistas, los que habíamos estado en el frente veníamos dándole una muestra de Divinidad a la humanidad” continúa Miguel, “A raíz de ese aprendizaje digo qué importante para los años que vienen con ésta grieta que tenemos los Argentinos que es tan triste. El 99% de las diferencias entre los seres humanos son por desconocimiento y prejuicio. Tenemos que madurar en ese sentido, ponernos en el lugar del otro.” haciendo hincapié en los aprendizajes que dejó en esos “pibitos” la Guerra de Malvinas.

Miguel Savage cuenta la historia del pullover que pudo devolver después de 24 años agradecido inmensamente y transformándolo en un símbolo “Es una historia hermosa, ocurre al final. Es una patrulla donde yo voy el 8 de junio rodeado por ingleses, me mandan a una estancia a verificar si hay un equipo de radio transmitiendo a los ingleses y llegamos con 22 kilos menos, ya moribundos de la hambruna, 20° bajo cero, habíamos estado dos meses viviendo en un pozo, la situación era extrema y yo encuentro un pullover que me da abrigo y protección y me devuelve el alma al cuerpo. Siempre me prometí que iba a volver algún día a esa estancia.”

Miguel también cuenta que viajaba como traductor dentro del barco, ya que su mamá le había insistido a estudiar inglés de chico “fue una semana impresionante donde casi no duermo traduciendo operaciones en quirófanos, hasta la prensa británica que no salía de su asombro. Querían saber quienes eran ese grupo de pibitos argentinos que le habían hecho frente a los paracaidistas, los más profesionales del planeta, y que encima les habían causado 23 muertos y más de 80 heridos. Terminamos hablando de música, de Pink Floyd, Genesis, Supertramp que era la misma música que escuchaban ellos y de fútbol y de chicas, lo que hablan pibes de 20 años.”

Ésta mañana brindó también una charla en el Centro Cultural de Villa Cañás y su libro se encuentra gratis en Internet, Malvinas: Viaje al pasado.

Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.