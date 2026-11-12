Villa Cañás será sede de las semifinales del Torneo UDC de hockey

Sportsman y Studebaker buscarán avanzar a las finales en las categorías Sub 16 y Primera División.

El hockey regional tendrá una jornada de definiciones en Villa Cañás. Los equipos que llegaron a semifinales disputarán sus respectivos compromisos en las instalaciones del Club Studebaker, con actividad desde las 11 de la mañana y hasta la tarde.

La programación contempla dos partidos de Sub 16 y otros dos de Primera División, con presencia de los clubes cañaseños Sportsman y Studebaker.

SEMIFINALES - TORNEO UDC DE HOCKEY Sábado 14 de noviembre | Cancha de Studebaker - Villa Cañás Horario Categoría Partido 9:00 Sub 16 Sportsman vs. Jockey Club 11:00 Sub 16 Studebaker vs. C.E.F. 54 15:00 Primera Jockey Club vs. Unión y Cultura 17:00 Primera Sportsman vs. C.E.F. 54

Sportsman tendrá dos compromisos decisivos

El conjunto de Sportsman afrontará una doble participación. A las 17, su equipo de Primera División se medirá con C.E.F. 54, mientras que a las 9 será el turno de la Sub 16 frente a Jockey Club.

Por su parte, Studebaker jugará a las 11, cuando su plantel Sub 16 enfrente a C.E.F. 54.

La jornada también incluirá el cruce de Primera División entre Jockey Club y Unión y Cultura, previsto para las 15.

Una jornada que definirá a los finalistas

Los cuatro encuentros determinarán qué equipos avanzarán a las finales del certamen. Villa Cañás volverá a concentrar la actividad del hockey, con representantes locales en tres de las cuatro semifinales programadas.