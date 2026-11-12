Villa Cañás será sede de las semifinales del Torneo UDC de hockey
Sportsman y Studebaker buscarán avanzar a las finales en las categorías Sub 16 y Primera División.
El hockey regional tendrá una jornada de definiciones en Villa Cañás. Los equipos que llegaron a semifinales disputarán sus respectivos compromisos en las instalaciones del Club Studebaker, con actividad desde las 11 de la mañana y hasta la tarde.
La programación contempla dos partidos de Sub 16 y otros dos de Primera División, con presencia de los clubes cañaseños Sportsman y Studebaker.
SEMIFINALES - TORNEO UDC DE HOCKEY
|Horario
|Categoría
|Partido
|9:00
|Sub 16
|Sportsman vs. Jockey Club
|11:00
|Sub 16
|Studebaker vs. C.E.F. 54
|15:00
|Primera
|Jockey Club vs. Unión y Cultura
|17:00
|Primera
|Sportsman vs. C.E.F. 54
Sportsman tendrá dos compromisos decisivos
El conjunto de Sportsman afrontará una doble participación. A las 17, su equipo de Primera División se medirá con C.E.F. 54, mientras que a las 9 será el turno de la Sub 16 frente a Jockey Club.
Por su parte, Studebaker jugará a las 11, cuando su plantel Sub 16 enfrente a C.E.F. 54.
La jornada también incluirá el cruce de Primera División entre Jockey Club y Unión y Cultura, previsto para las 15.
Una jornada que definirá a los finalistas
Los cuatro encuentros determinarán qué equipos avanzarán a las finales del certamen. Villa Cañás volverá a concentrar la actividad del hockey, con representantes locales en tres de las cuatro semifinales programadas.
Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular
¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp
Lo más visto
Boca y Defensa: por qué Zunino anuló el gol desde el medio
¡VOTÁ! ¿Qué equipos avanzarán a cuartos de final del clausura 2026?
River proyecta vender a Beltrán y analiza a Rossi y Bono
La nueva Recopa de Campeones ya tiene su primer clasificado
Colapinto podría regresar a Williams por un movimiento en McLaren