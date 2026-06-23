Violento ataque a un colectivero tras una discusión de tránsito en La Matanza

Un nuevo episodio de violencia vial ocurrió en La Tablada, partido de La Matanza, donde un automovilista atacó a golpes a un colectivero luego de una discusión de tránsito. Toda la secuencia fue registrada por el propio chofer y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió durante el fin de semana sobre una autopista. Según manifestaron los ocupantes de un automóvil, el colectivo habría realizado maniobras que los obligaron a frenar en dos oportunidades mientras circulaban.

Minutos después, el conductor del vehículo particular se cruzó delante del colectivo y obligó al chofer a detener la marcha. En ese momento comenzó una fuerte discusión verbal.

Mientras una mujer que viajaba como acompañante insultaba al colectivero desde el auto, el conductor descendió del vehículo y se dirigió directamente hacia la ventanilla de la unidad de transporte.

Las imágenes muestran cómo el hombre golpeó en reiteradas ocasiones el vidrio mientras insultaba al chofer. Luego intentó introducir un brazo por la ventana para arrebatarle el teléfono celular con el que estaba registrando la situación.

Pese a la agresión, el colectivero logró conservar el dispositivo y continuó grabando. En el video no se observa ninguna reacción física por parte del conductor del colectivo, quien permaneció dentro de la unidad durante todo el episodio.

Tras el ataque, el agresor escapó del lugar a bordo de su vehículo. Aunque su rostro quedó registrado en las imágenes difundidas, hasta el momento no trascendió su identidad.

El video generó una fuerte repercusión en redes sociales y volvió a poner en debate los hechos de violencia que suelen sufrir trabajadores del transporte público durante el desempeño de sus tareas.