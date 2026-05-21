Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Canadá con Alpine. La carrera corresponde a la quinta fecha del campeonato y se desarrollará en el Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en Montreal.

El argentino llega en un buen momento después de conseguir el séptimo puesto en el Gran Premio de Miami, donde logró su mejor actuación desde su llegada a la máxima categoría. En esa competencia mostró solidez durante todo el fin de semana, tanto en clasificación como en carrera.

Con ese resultado, Colapinto acumula siete puntos en el campeonato de pilotos y se ubica en el puesto 11 de la tabla general.

La actividad comenzará este viernes con la práctica libre a las 13:30 y la clasificación para la sprint a las 17:30. El sábado se correrá la sprint desde las 13 y luego será la clasificación para la carrera principal a las 17.

El Gran Premio de Canadá tendrá su cierre el domingo, con la carrera principal programada para las 17.