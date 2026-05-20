VAR y polémica: Conmebol explicó las jugadas de Boca

La Conmebol publicó los audios del VAR del empate entre Boca y Cruzeiro y justificó las dos decisiones arbitrales que generaron fuertes reclamos del equipo argentino.
 
Deportes20/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La polémica volvió a instalarse en la Copa Libertadores luego del empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro. Tras el encuentro disputado este martes, la Confederación Sudamericana de Fútbol difundió los audios del VAR para explicar las decisiones que generaron cuestionamientos por parte del conjunto argentino.

La primera acción discutida ocurrió a los 90 minutos, cuando el árbitro anuló un gol convertido por el delantero uruguayo Miguel Merentiel. Tras la revisión, el VAR detectó una mano previa del mediocampista Milton Delgado durante el inicio de la jugada.

Según el audio difundido por el organismo, la decisión se tomó porque el futbolista “bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando espacio”, por lo que se interpretó como una infracción sancionable.

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La segunda jugada polémica llegó sobre el cierre del partido. Jugadores e hinchas de Boca reclamaron una posible mano dentro del área por parte del mediocampista Lucas Romero, futbolista del conjunto brasileño.

Sin embargo, desde el VAR determinaron que la acción no ameritaba revisión en el monitor por parte del árbitro principal. En la explicación oficial señalaron que el brazo del jugador estaba “en posición natural” y agregaron que existía una intención de retirarlo para evitar el contacto con el balón.

"La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural", se escucha en el intercambio difundido por Conmebol.

En lo deportivo, el empate dejó un escenario complicado para Boca dentro del Grupo D. El equipo argentino podría finalizar la fecha en la tercera posición y llegará a la última jornada con la necesidad de sumar una victoria frente a Universidad Católica para sostener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

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