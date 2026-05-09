Un grave episodio ocurrió en el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos, cuando un avión de la aerolínea Frontier atropelló y mató a un peatón mientras iniciaba la maniobra de despegue. El impacto provocó además un incendio en uno de los motores y obligó a evacuar de emergencia a todos los pasajeros.

El hecho se registró cerca de las 23.19, hora local, cuando el vuelo 4345 se preparaba para partir rumbo a Los Ángeles. Según se informó, la víctima había atravesado una valla perimetral e ingresó a la pista 17L justo cuando la aeronave aceleraba para despegar.

De acuerdo con las comunicaciones de la torre de control, el piloto advirtió que “un individuo estaba cruzando la pista”. Apenas dos minutos después, el Airbus A321 impactó contra el hombre. La aeronave llevaba a bordo 224 pasajeros y siete tripulantes.

Tras el choque, los pilotos detectaron humo dentro de la cabina y decidieron abortar inmediatamente el despegue. En videos grabados por pasajeros se observa el momento en que se producen fuertes vibraciones y comienzan a verse llamas desde una de las ventanas del avión.

“Vamos a detenernos en la pista. Acabamos de chocar con alguien. Tenemos un incendio en el motor”, comunicó el piloto a la torre de control.

La evacuación se realizó mediante toboganes de emergencia en plena oscuridad. Como consecuencia del operativo, doce pasajeros resultaron heridos y cinco de ellos debieron ser trasladados a hospitales locales.

Imágenes difundidas posteriormente mostraron daños en el motor y sectores ennegrecidos por el fuego. Luego de la evacuación, todos los pasajeros fueron llevados en autobuses hasta la terminal aérea.

Desde Frontier Airlines expresaron su pesar por lo ocurrido y confirmaron que colaboran con las autoridades para esclarecer el hecho. Por su parte, el aeropuerto de Denver informó el cierre temporal de la pista afectada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar cómo el peatón logró ingresar al área restringida del aeropuerto y reconstruir la secuencia completa del incidente.