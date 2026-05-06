La Justicia ordenó peritar el teléfono celular del contratista Matías Tabar en el marco de la causa que investiga al vocero presidencial Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con obras realizadas en su vivienda del country Indio Cuá.

La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y tiene como objetivo analizar las comunicaciones mantenidas entre Tabar, el funcionario y personas de su entorno. Según indicaron fuentes judiciales, se buscará determinar la trazabilidad de los pagos y reconstruir el vínculo entre las partes durante la ejecución de las refacciones.

De acuerdo con la investigación, el propio contratista entregó voluntariamente su dispositivo móvil para facilitar las pericias técnicas que realizará la fiscalía.

La causa tomó mayor relevancia luego de que Tabar declarara ante la Justicia que recibió alrededor de 245 mil dólares en efectivo por los trabajos realizados en la propiedad. Esa cifra y la modalidad de pago despertaron sospechas entre los investigadores debido a la ausencia de documentación respaldatoria.

En su testimonio, el contratista sostuvo que las obras incluyeron remodelaciones de alto costo que se extendieron durante varios meses. Además, aportó presupuestos, registros y otros elementos vinculados a la ejecución de los trabajos.

En este marco, las pericias sobre el celular podrían convertirse en una prueba clave para determinar si existieron conversaciones, acuerdos económicos o movimientos relacionados con los pagos investigados en el expediente judicial.