La demanda de atención en salud mental registró un crecimiento sostenido en la provincia de Santa Fe, con cifras que encendieron señales de alerta en el sistema sanitario. Según un relevamiento federal reciente, las consultas ambulatorias aumentaron un 134% y las internaciones un 77%, reflejando una situación de fuerte presión sobre los servicios.

En ciudades como Rosario, profesionales del sector señalan que los centros de salud públicos y privados se encuentran desbordados. Psicólogos y psiquiatras reportan agendas completas y una creciente dificultad para responder a la demanda, especialmente en casos vinculados a ansiedad, depresión y problemáticas en adolescentes y jóvenes.

Desde el Colegio de Psicólogos de la segunda circunscripción indicaron que el aumento de consultas se profundizó tras la pandemia, pero que en el último tiempo se agravó por la situación económica. En este contexto, muchas personas recurren al sistema público ante la imposibilidad de sostener tratamientos privados o coberturas de obras sociales.

Especialistas también advierten que los tratamientos se vuelven más espaciados debido a los costos. Actualmente, una sesión psicológica ronda los 36 mil pesos, mientras que las consultas psiquiátricas pueden superar ampliamente ese valor, a lo que se suma el costo de la medicación.

Por otro lado, desde el sistema de salud remarcan que el abordaje no se limita a lo clínico. Incluye acompañamiento comunitario, espacios de integración social y, en algunos casos, alternativas habitacionales para pacientes que requieren un seguimiento más amplio.

En paralelo, se mantiene el debate sobre las políticas públicas en el área. Referentes del sector cuestionan recortes a nivel nacional y plantean la necesidad de mayor inversión para sostener la actual ley de salud mental y garantizar el acceso a la atención.

Los datos oficiales también reflejan la gravedad del escenario: en 2025 se registraron alrededor de 448 suicidios en la provincia, lo que representa casi la mitad de las muertes violentas.

Ante este panorama, especialistas recomiendan buscar ayuda profesional ante cualquier señal de alerta y recuerdan que existen líneas gratuitas de asistencia y atención en hospitales y centros de salud.