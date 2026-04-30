Ivana Rodríguez compartió su historia de vida

La cañaseña brindó una charla motivacional en un Centro Cultural colmado, donde contó cómo atravesó un tratamiento por cáncer de mama y logró recibirse de médica.
 
Villa Cañás30/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Centro Cultural de Villa Cañás fue escenario de una emotiva charla motivacional encabezada por Ivana Rodríguez, quien compartió con la comunidad su historia de vida, superación y perseverancia.5c2bd941-8699-4bfb-bd04-79fc5f3ca16d

El encuentro fue organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás y contó con la participación de alumnos del Nivel Secundario de las escuelas de la ciudad, además de vecinos y público en general.991e10bf-d1e1-4137-bab4-8f348bab989b

Bajo el lema “Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños”, Ivana relató cómo fue transitar un tratamiento por cáncer de mama mientras sostenía uno de sus grandes objetivos personales: recibirse de médica.

Miniatura Youtube (2)Ivana Rodríguez emocionó con su historia en FM Sonic

Su historia tomó trascendencia a partir de un mensaje compartido por su oncólogo, quien destacó su compromiso, esfuerzo y actitud frente a la adversidad. En esa publicación también se difundió un video del momento en que Ivana finalizó su último examen.f5a8904c-88ce-47ef-9843-811e2fb4ffb3

Con el tratamiento concluido y su título profesional en mano, Ivana inicia una nueva etapa marcada por la esperanza y la vocación. Su testimonio dejó un mensaje claro para los presentes: aun en los momentos más difíciles, los sueños pueden convertirse en una razón para seguir adelante.

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