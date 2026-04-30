El Centro Cultural de Villa Cañás fue escenario de una emotiva charla motivacional encabezada por Ivana Rodríguez, quien compartió con la comunidad su historia de vida, superación y perseverancia.

El encuentro fue organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás y contó con la participación de alumnos del Nivel Secundario de las escuelas de la ciudad, además de vecinos y público en general.

Bajo el lema “Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños”, Ivana relató cómo fue transitar un tratamiento por cáncer de mama mientras sostenía uno de sus grandes objetivos personales: recibirse de médica.

Su historia tomó trascendencia a partir de un mensaje compartido por su oncólogo, quien destacó su compromiso, esfuerzo y actitud frente a la adversidad. En esa publicación también se difundió un video del momento en que Ivana finalizó su último examen.

Con el tratamiento concluido y su título profesional en mano, Ivana inicia una nueva etapa marcada por la esperanza y la vocación. Su testimonio dejó un mensaje claro para los presentes: aun en los momentos más difíciles, los sueños pueden convertirse en una razón para seguir adelante.