En los estudios de Sonic TV, el profesor Leo Molina, coordinador de la escuelita de fútbol del Club Studebaker, brindó detalles sobre el trabajo que llevan adelante con los niños más pequeños de la institución.

Según explicó, la propuesta no se limita únicamente a la práctica deportiva, sino que apunta también a la formación en valores. En este sentido, remarcó que en las primeras etapas se prioriza el juego, la recreación y la contención, entendiendo al fútbol como una herramienta educativa.

La escuelita recibe chicos desde los 3 años y medio, quienes comienzan con actividades recreativas y, con el paso del tiempo, incorporan el uso de la pelota y dinámicas más vinculadas al juego en equipo. A medida que avanzan en edad, se introducen conceptos tácticos y posiciones dentro de la cancha, preparándolos para una futura etapa competitiva.

Además, Molina detalló que los encuentros que realizan no forman parte de una liga oficial, sino que se organizan junto a otros clubes de la región. Estas jornadas se desarrollan de manera periódica, con el objetivo de fomentar la participación sin generar una sobrecarga para las familias.

Uno de los momentos más destacados del año son los encuentros organizados por el propio club, especialmente el que se realiza en el marco del Día del Niño, donde además de los partidos se suman propuestas recreativas y actividades para los chicos.

En cuanto al funcionamiento, la escuela cuenta con un equipo de profesores que trabajan divididos por categorías, lo que permite un seguimiento más personalizado. También se destacó que los niños cuentan con cobertura de seguro y asistencia médica en los encuentros, garantizando condiciones de seguridad durante las actividades.

Finalmente, el coordinador invitó a las familias interesadas a acercarse al club o consultar con los profesores para sumar a los chicos en cualquier momento del año, cumpliendo con los requisitos administrativos y médicos correspondientes.