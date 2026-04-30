La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización este jueves en Plaza de Mayo en el marco del Día del Trabajador, con el objetivo de reunir a distintos sectores sindicales, sociales y políticos en una jornada de protesta contra las políticas del Gobierno nacional.

Desde la central obrera anticiparon una convocatoria masiva y remarcaron que la marcha será abierta a organizaciones no sindicales. En ese sentido, dirigentes como Cristian Jerónimo señalaron que la intención es visibilizar el malestar social frente a la situación económica actual.

Entre los principales reclamos, se destacan la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza y las dificultades para llegar a fin de mes. Además, cuestionaron los datos oficiales vinculados a salarios y empleo, y advirtieron que el escenario podría derivar en nuevas medidas de fuerza.

En esa línea, otro de los referentes de la CGT, Jorge Sola, planteó que la movilización podría ser el inicio de acciones más contundentes, sin descartar la posibilidad de un paro general en el corto plazo.

La protesta contará con el acompañamiento de organizaciones como la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que confirmó su participación tras mantener reuniones con la conducción sindical.

Por otro lado, la Iglesia decidió no sumarse a la convocatoria, pese a haber sido invitada por la CGT. Según trascendió, la conducción eclesiástica optó por tomar distancia de la protesta en este contexto.

En cuanto a los servicios, la jornada podría presentar complicaciones. Se prevén interrupciones en el transporte ferroviario debido a medidas gremiales, y posibles afectaciones en la recolección de residuos, la administración pública y otros servicios estatales, en función de la adhesión de distintos sindicatos.