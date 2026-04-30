En el marco del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización hacia Plaza de Mayo este jueves, con el objetivo de reunir a distintos sectores sindicales, sociales y políticos en una jornada de protesta contra las políticas del Gobierno nacional.

La central obrera busca mostrar capacidad de convocatoria y evidenciar el malestar de amplios sectores frente a la situación económica. En ese sentido, el dirigente sindical Cristian Jerónimo anticipó que la movilización será “multitudinaria” y abierta a diferentes organizaciones, al tiempo que remarcó que se tratará de una manifestación pacífica.

Entre los principales reclamos, desde la CGT cuestionan el deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza y la pérdida de empleo. “La gente no llega a fin de mes”, advirtió Jerónimo, quien además puso en duda los indicadores oficiales sobre salarios y ocupación.

En este contexto, desde el sector sindical no descartan una escalada en el conflicto. “La conflictividad va a seguir creciendo”, señalaron, dejando abierta la posibilidad de nuevas protestas e incluso un paro general en las próximas semanas.

La movilización contará con el respaldo de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que confirmó su presencia tras mantener reuniones con la conducción cegetista. Sin embargo, la Iglesia decidió no participar de la convocatoria, pese a haber sido invitada.

Por otro lado, la jornada podría verse afectada por interrupciones en distintos servicios. El transporte ferroviario sufrirá cortes debido a medidas de fuerza, mientras que también se prevén complicaciones en la recolección de residuos, la atención en organismos públicos y el funcionamiento de servicios logísticos, a partir de acciones gremiales de ATE y UPCN.

Desde la conducción de la CGT señalaron que la movilización representa un primer paso dentro de un plan de acción más amplio. “Se busca expresar en la calle el malestar social que se percibe en todo el país”, indicaron, en referencia a la caída del consumo, el endeudamiento de las familias y la precarización laboral.