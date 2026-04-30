Nación asistirá a Santa Fe por las inundaciones

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, brindará asistencia a Santa Fe ante las inundaciones que afectan al norte de la provincia.

Según se informó, el acompañamiento estará destinado principalmente a la reparación de caminos e infraestructura dañada por el avance del agua, con el objetivo de recuperar la transitabilidad y atender las necesidades de las zonas afectadas.

En este marco, también se reforzará un acuerdo considerado clave para fortalecer la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, dentro de las acciones coordinadas entre Nación y Provincia.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, valoró la respuesta del Gobierno nacional y sostuvo que Santa Fe fue postergada durante años por distintas administraciones.

“Durante años Santa Fe fue ignorada por gobiernos de todos los colores. Hoy, en el gobierno de Javier Milei, las respuestas llegan con gestión”, expresó la legisladora.

Además, Diez remarcó la importancia de avanzar con medidas concretas frente a la emergencia y resumió su postura con una frase: “Gestión mata relato”.

Por último, la presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe señaló: “Seguimos dando soluciones y orden en las cuentas públicas”.