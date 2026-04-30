Pullaro inauguró obras educativas en el norte provincial

El gobernador encabezó nuevas inauguraciones en el departamento 9 de Julio y destacó la inversión en infraestructura escolar en toda la provincia.
 
Santa Fe30/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles una serie de inauguraciones y recorridas en el departamento 9 de Julio, donde el Gobierno provincial ejecuta obras educativas por más de 1.170 millones de pesos.2026-04-29NID_285878O_6

Durante la jornada, se habilitó el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 749 en Gregoria Pérez de Denis y un aula en la Escuela Secundaria Nº 949 de Santa Margarita, construida a través del programa “Mil Aulas”, con una inversión de 40 millones de pesos.

En ese marco, el mandatario remarcó la importancia de mejorar los espacios educativos: “Para elevar la calidad educativa es fundamental que los niños, niñas y adolescentes estén en condiciones adecuadas”. Además, sostuvo que el norte santafesino es una de las prioridades actuales en materia de inversión pública.2026-04-29NID_285878O_5

El plan provincial incluye la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y mantenimiento de escuelas. Según detalló Pullaro, ya se construyen 54 establecimientos en toda la provincia y, en el departamento 9 de Julio, se intervino en 150 instituciones educativas a través de distintos programas.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, explicó que el programa “Mil Aulas” busca ampliar la capacidad de las escuelas frente a años de falta de inversión. “Es parte de un plan integral que apunta a revertir el déficit en infraestructura escolar”, señaló.2026-04-29NID_285878O_4

Además, durante la recorrida se entregó un aporte de 14.750.000 pesos a la Escuela Secundaria Nº 501 de Los Saladillos, destinado al cerramiento lateral de su tinglado.

A nivel local, autoridades educativas y comunales destacaron el impacto de las obras. Desde Santa Margarita, remarcaron que contar con infraestructura educativa permite que los jóvenes continúen sus estudios sin necesidad de trasladarse a otras localidades.2026-04-29NID_285878O_2

El nuevo edificio del Jardín Nº 749 cuenta con una superficie cubierta de 547 metros cuadrados e incluye salas, sanitarios adaptados, salón de usos múltiples, cocina y espacios administrativos. La obra demandó una inversión superior a los 1.133 millones de pesos.

En paralelo, el gobernador visitó Villa Minetti y Gato Colorado, donde supervisó acciones de gestión y entregó a los Bomberos Voluntarios una camioneta recuperada del delito, en reconocimiento a su labor durante la reciente emergencia hídrica.

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