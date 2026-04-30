El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles una serie de inauguraciones y recorridas en el departamento 9 de Julio, donde el Gobierno provincial ejecuta obras educativas por más de 1.170 millones de pesos.

Durante la jornada, se habilitó el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 749 en Gregoria Pérez de Denis y un aula en la Escuela Secundaria Nº 949 de Santa Margarita, construida a través del programa “Mil Aulas”, con una inversión de 40 millones de pesos.

En ese marco, el mandatario remarcó la importancia de mejorar los espacios educativos: “Para elevar la calidad educativa es fundamental que los niños, niñas y adolescentes estén en condiciones adecuadas”. Además, sostuvo que el norte santafesino es una de las prioridades actuales en materia de inversión pública.

El plan provincial incluye la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y mantenimiento de escuelas. Según detalló Pullaro, ya se construyen 54 establecimientos en toda la provincia y, en el departamento 9 de Julio, se intervino en 150 instituciones educativas a través de distintos programas.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, explicó que el programa “Mil Aulas” busca ampliar la capacidad de las escuelas frente a años de falta de inversión. “Es parte de un plan integral que apunta a revertir el déficit en infraestructura escolar”, señaló.

Además, durante la recorrida se entregó un aporte de 14.750.000 pesos a la Escuela Secundaria Nº 501 de Los Saladillos, destinado al cerramiento lateral de su tinglado.

A nivel local, autoridades educativas y comunales destacaron el impacto de las obras. Desde Santa Margarita, remarcaron que contar con infraestructura educativa permite que los jóvenes continúen sus estudios sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El nuevo edificio del Jardín Nº 749 cuenta con una superficie cubierta de 547 metros cuadrados e incluye salas, sanitarios adaptados, salón de usos múltiples, cocina y espacios administrativos. La obra demandó una inversión superior a los 1.133 millones de pesos.

En paralelo, el gobernador visitó Villa Minetti y Gato Colorado, donde supervisó acciones de gestión y entregó a los Bomberos Voluntarios una camioneta recuperada del delito, en reconocimiento a su labor durante la reciente emergencia hídrica.