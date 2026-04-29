Adorni rechaza renunciar y ratifica su continuidad

El jefe de Gabinete defendió su gestión en Diputados y aseguró que seguirá en el cargo pese a los cuestionamientos de la oposición.
Política 29/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, descartó este miércoles la posibilidad de presentar su renuncia durante su exposición en la Cámara de Diputados, en el marco del informe de gestión ante legisladores.

La declaración se produjo luego de que el diputado opositor Pablo Juliano le solicitara que deje el cargo en medio de cuestionamientos políticos. Frente a esa consulta, el funcionario fue contundente: “No. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, afirmó.

720 (5)Adorni expone su informe de gestión en Diputados

En este contexto, Adorni ratificó su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete y destacó el respaldo del presidente Javier Milei. “El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia”, sostuvo durante su intervención.

Por otro lado, el funcionario defendió su rol dentro del Ejecutivo y remarcó que continuará con su tarea pese a las críticas. La exposición se dio en un clima de tensión política, con cruces entre oficialismo y oposición durante el intercambio de preguntas.

El informe de gestión es una instancia institucional en la que el jefe de Gabinete debe responder sobre la marcha del Gobierno ante el Congreso, en cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-04-30 at 7.18.23 AM

Nación asistirá a Santa Fe por las inundaciones

SOFIA ZANOTTI
Política 30/04/2026
El Gobierno nacional anunció asistencia para reparar caminos e infraestructura afectados por las inundaciones en el norte santafesino. La diputada Romina Diez destacó la respuesta oficial y afirmó: “Gestión mata relato”.
 
Lo más visto
Boletín de noticias