El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, descartó este miércoles la posibilidad de presentar su renuncia durante su exposición en la Cámara de Diputados, en el marco del informe de gestión ante legisladores.

La declaración se produjo luego de que el diputado opositor Pablo Juliano le solicitara que deje el cargo en medio de cuestionamientos políticos. Frente a esa consulta, el funcionario fue contundente: “No. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, afirmó.

En este contexto, Adorni ratificó su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete y destacó el respaldo del presidente Javier Milei. “El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia”, sostuvo durante su intervención.

Por otro lado, el funcionario defendió su rol dentro del Ejecutivo y remarcó que continuará con su tarea pese a las críticas. La exposición se dio en un clima de tensión política, con cruces entre oficialismo y oposición durante el intercambio de preguntas.

El informe de gestión es una instancia institucional en la que el jefe de Gabinete debe responder sobre la marcha del Gobierno ante el Congreso, en cumplimiento de sus funciones constitucionales.