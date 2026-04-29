El exasesor financiero Guido Garay fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por presuntas estafas, impulsada por la fiscal Georgina Pairola. El procedimiento se concretó antes de una audiencia clave prevista en el Centro de Justicia Penal.

La detención se vincula a una nueva denuncia penal que involucra al hombre de 34 años, quien ya había sido investigado en la causa Cofyrco, una financiera del microcentro rosarino señalada por operar en la compra y venta de divisas sin autorización legal.

En este nuevo expediente, al menos dos personas se presentaron como querellantes. Una de ellas cuenta con el patrocinio de la exjueza Raquel Cosgaya, mientras que la defensa de Garay quedó a cargo del abogado Carlos Varela.

El nombre de Garay había cobrado notoriedad en 2020, cuando una investigación por el asesinato del narcotraficante Marcelo “Coto” Medrano derivó en una causa por lavado de activos que involucró a Cofyrco. En ese contexto, el imputado logró en diciembre de 2021 una suspensión de juicio a prueba por tres años.

Como parte de ese acuerdo, el financista evitó una condena penal a cambio del pago de una multa de más de 35 mil dólares, la realización de tareas comunitarias y el cumplimiento de reglas de conducta hasta septiembre de 2024.

Según la acusación de aquel entonces, Garay y otros implicados utilizaban documentos de identidad de terceros para comprar dólares en el mercado oficial y revenderlos en circuitos paralelos, obteniendo ganancias irregulares.

Posteriormente, la Justicia federal también lo procesó por intermediación financiera no autorizada. En ese marco, se le impuso un embargo por 500 millones de pesos, medida que alcanzó a otros directivos y operadores vinculados a la firma.

Ahora, con esta nueva causa en curso, la situación judicial de Garay vuelve a complicarse y queda sujeta a lo que se resuelva en las próximas audiencias.