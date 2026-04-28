La farmacéutica Myriam Dillon visitó los estudios de FM Sonic y brindó una serie de recomendaciones clave para prevenir la neumonía, en el marco del descenso de temperaturas y el inicio de la temporada invernal.

Durante la entrevista, Dillon explicó que muchas personas suelen confundir cuadros de resfrío o gripe, cuando en algunos casos pueden evolucionar hacia una neumonía, una infección pulmonar que puede ser grave si no se trata a tiempo.

En este sentido, detalló que los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, tos persistente, cansancio y dolor en la zona torácica o la parte alta de la espalda. Además, advirtió que en adultos mayores los signos pueden no ser tan evidentes, lo que aumenta el riesgo.

Uno de los puntos centrales de la charla fue la importancia de la vacunación. Dillon señaló que ya se encuentran disponibles dosis contra la neumonía, especialmente para afiliados de PAMI, y destacó la llegada de una nueva vacuna que simplifica el esquema al requerir una sola aplicación y ofrecer cobertura ampliada.

También aclaró que la vacuna antigripal y la de neumonía pueden aplicarse en conjunto, siempre bajo evaluación profesional. En cuanto a la indicación, remarcó que es prioritaria para mayores de 65 años, aunque también está recomendada para personas con factores de riesgo como enfermedades respiratorias, diabetes o inmunidad disminuida.

Por otro lado, insistió en evitar la automedicación y consultar al médico ante síntomas persistentes. Asimismo, recordó medidas preventivas básicas como el lavado de manos, el uso de barbijo en caso de síntomas y evitar compartir objetos personales como el mate.

Finalmente, Dillon subrayó que la prevención es fundamental, ya que la neumonía suele requerir internación y puede generar complicaciones respiratorias importantes si no se aborda de manera adecuada.