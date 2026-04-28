El Gobierno Comunal de Santa Isabel anunció el inicio de una nueva obra de pavimentación sobre Avenida Santa Fe, una de las arterias principales de la localidad.

Los trabajos comenzarán este miércoles y contemplan la ejecución de la mano faltante de la avenida. La obra será financiada con fondos de la Ley de Obras Menores, recursos que corresponden por normativa a municipios y comunas.

Según indicaron desde la gestión, la intervención fue planificada desde el área de Obras Públicas con el objetivo de mejorar la transitabilidad, ordenar la circulación y acompañar el crecimiento urbano.

En este marco, el proyecto fue desarrollado por referentes del área y será ejecutado con maquinaria y personal comunal, priorizando la mano de obra local.

Desde el Gobierno Comunal destacaron que este tipo de obras permite avanzar en infraestructura urbana con planificación y recursos propios, consolidando mejoras para los vecinos.