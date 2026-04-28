El Gobierno Comunal inicia obra en Avenida Santa Fe

La gestión local pone en marcha la pavimentación de un tramo clave con fondos de Obras Menores.
 
Santa Isabel28/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Gobierno Comunal de Santa Isabel anunció el inicio de una nueva obra de pavimentación sobre Avenida Santa Fe, una de las arterias principales de la localidad.ASÍ QUEDARÁ LA AVENIDA SANTA FE! TE GUSTA Mañana comienza una nueva obra muy importante para la (2)

Los trabajos comenzarán este miércoles y contemplan la ejecución de la mano faltante de la avenida. La obra será financiada con fondos de la Ley de Obras Menores, recursos que corresponden por normativa a municipios y comunas.ASÍ QUEDARÁ LA AVENIDA SANTA FE! TE GUSTA Mañana comienza una nueva obra muy importante para la (1)

Según indicaron desde la gestión, la intervención fue planificada desde el área de Obras Públicas con el objetivo de mejorar la transitabilidad, ordenar la circulación y acompañar el crecimiento urbano.

En este marco, el proyecto fue desarrollado por referentes del área y será ejecutado con maquinaria y personal comunal, priorizando la mano de obra local.ASÍ QUEDARÁ LA AVENIDA SANTA FE! TE GUSTA Mañana comienza una nueva obra muy importante para la

Desde el Gobierno Comunal destacaron que este tipo de obras permite avanzar en infraestructura urbana con planificación y recursos propios, consolidando mejoras para los vecinos.

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