El romántico posteo de Antonela y Messi en Rosario

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi atraviesan las últimas horas de sus vacaciones en Rosario y eligieron compartir un gesto romántico con sus seguidores antes de regresar a Miami. Bajo el sol del verano argentino, la pareja publicó imágenes que reflejan la intimidad y tranquilidad de estos días en familia.



Antonela subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos disfrutando de la pileta en su casa, acompañadas por un simple emoji de corazón. En la primera postal se los ve abrazados, en una imagen que rápidamente despertó miles de reacciones. Messi no tardó en responder en los comentarios con dos fueguitos y un corazón, reforzando el clima de complicidad.



La publicación se completó con otras postales del día de descanso, que también recibieron elogios de amigos cercanos. Entre ellos, Sofía Balbi, pareja de Luis Suárez, quien comentó con un mensaje afectuoso hacia la rosarina.

La familia Messi llegó al país el pasado 17 de diciembre para pasar las fiestas y el receso rodeados de afectos. Durante ese tiempo, compartieron algunos momentos puntuales en redes sociales, como la celebración de Año Nuevo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, aunque mantuvieron un perfil bajo durante la mayor parte de la estadía.



En ese marco, también trascendió un encuentro informal entre Messi y el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, quien confirmó que mantuvieron una charla distendida aprovechando la cercanía de sus domicilios en Rosario.

En los próximos días, el capitán argentino se sumará a los entrenamientos del Inter Miami, que se prepara para una exigente agenda de amistosos internacionales y el inicio de la temporada de la MLS. Antes de eso, la pareja eligió despedirse de Rosario con una postal sencilla, cargada de afecto y complicidad.