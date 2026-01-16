Nueva muerte por leptospirosis en Santa Fe
La víctima tenía 29 años y era de Las Toscas. El Ministerio de Salud activó medidas sanitarias y reforzó las recomendaciones de prevención.
La evidencia demuestra que no existen soluciones rápidas: el cambio real llega con entrenamiento de fuerza, buena alimentación y descanso adecuado.Salud16/01/2026SOFIA ZANOTTI
La ciencia es clara: no existen métodos milagrosos ni fórmulas rápidas para eliminar la grasa abdominal de manera localizada. Reducirla de forma efectiva requiere un enfoque integral y sostenido en el tiempo, basado en actividad física, nutrición equilibrada y descanso nocturno de calidad.
Uno de los principales mitos que persiste es la posibilidad de “quemar” grasa solo en el abdomen. Sin embargo, los estudios confirman que el cuerpo pierde grasa de manera general y no en zonas específicas. En ese marco, la grasa visceral —la que se acumula en capas profundas del abdomen— es la que más preocupa a los especialistas por su impacto en la salud.
Según la médica Rekha Kumar, este tipo de grasa rodea órganos vitales y es altamente inflamatoria. Su exceso se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hepáticas, diabetes y otros trastornos metabólicos. A diferencia de la grasa subcutánea, no puede eliminarse con tratamientos estéticos y requiere cambios reales en el estilo de vida.
Para detectar un posible exceso de grasa abdominal, los profesionales recomiendan una medición simple: la relación cintura-cadera. En hombres, un valor cercano o superior a uno indica mayor riesgo. También pueden aparecer señales como aumento de glucosa en sangre, ronquidos frecuentes o fatiga persistente, que deben ser evaluadas por un profesional de la salud.
En cuanto a las estrategias más efectivas, el entrenamiento de fuerza aparece como la herramienta principal. Investigaciones de largo plazo, como un estudio de la Universidad de Harvard, demostraron que los ejercicios de resistencia reducen con mayor eficacia el perímetro de la cintura que el ejercicio aeróbico tradicional.
El entrenador Luke Carlson explicó que el aumento de masa muscular eleva el gasto calórico incluso en reposo, lo que dificulta la acumulación de grasa en el abdomen. Además, entrenamientos intensos pueden mantener el metabolismo elevado durante varios días posteriores a la actividad.
A esto se suma el entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT), que combina fuerza y cardio, favoreciendo tanto el desarrollo muscular como la quema de grasa visceral. Este tipo de ejercicio también mejora la sensibilidad a la insulina, un factor clave en la regulación del peso corporal.
La alimentación cumple un rol central. Los especialistas recomiendan dietas ricas en proteínas, fibra y con un déficit calórico controlado. La entrenadora Noelle McKenzie remarcó que el objetivo no es solo bajar de peso, sino preservar el músculo magro. En la misma línea, el nutricionista Chris Mohr destacó que la fibra genera saciedad y facilita la adherencia a planes alimentarios saludables.
La hidratación también resulta clave. Beber suficiente agua ayuda al metabolismo y acompaña los procesos de pérdida de grasa, especialmente cuando se combina con una dieta equilibrada.
Por último, el descanso nocturno aparece como un factor determinante. Dormir menos de siete u ocho horas altera las hormonas del apetito y se asocia a una mayor acumulación de grasa visceral. Estudios recientes muestran que, a menor cantidad de sueño, mayor tendencia a ganar grasa abdominal, aun cuando no haya grandes cambios en la alimentación.
Los especialistas coinciden en un punto central: los resultados sostenibles solo se logran con cambios de hábitos a largo plazo. No hay atajos ni soluciones temporales. La combinación de entrenamiento de fuerza, alimentación consciente y buen descanso es la base para mejorar la composición corporal y la salud general.
Un equipo del Conicet Rosario demostró que Acinetobacter baumannii posee un ritmo circadiano propio, un hallazgo que podría influir en futuros tratamientos contra infecciones hospitalarias.
Ante el aumento de casos y la baja en las coberturas de vacunación, Salud reforzó los protocolos de vigilancia, prevención y control en todo el país.
La inflamación crónica se consolida como un factor central para evaluar el riesgo cardiovascular, según nuevas recomendaciones científicas que proponen ampliar los controles médicos tradicionales.
La FDA dio luz verde a la versión oral de Wegovy, un fármaco GLP-1 de toma diaria que busca ampliar el acceso a los tratamientos para bajar de peso.
Un documento intersocietario reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna tetravalente, con resultados positivos en estudios clínicos y en la vida real.
El gobernador firmó convenios para pavimentación y alumbrado público LED, y recibió una distinción por parte de la localidad.
Vecinos y conductores acompañan la medida que busca ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en San Gregorio.
Desde este jueves rige la eliminación total del arancel a celulares importados. La medida ya impacta en los precios de los iPhone, aunque algunas cadenas se habían anticipado.
La apertura de nuevos restaurantes ligados a La 12, por fuera de la marca registrada, generó un fuerte conflicto interno que amenaza la paz antes del inicio del torneo.
El festival comenzó con un desfile cultural, homenajes y una fuerte presencia de la comunidad isabelense.
La Justicia Federal homologó una probation por intermediación financiera ilegal y ordenó un aporte millonario para equipar centros de salud de Venado Tuerto.
En un gesto político inusual, el presidente de EE.UU. confirmó que María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión en la Casa Blanca. La acción marca un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y la oposición venezolana.
El gobernador Maximiliano Pullaro firmó convenios para pavimento e iluminación LED, marcando un hecho histórico para la localidad.