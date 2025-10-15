Mercados en tensión tras las declaraciones de Trump sobre la ayuda a la Argentina

FMI recorta su proyección de crecimiento para Argentina
El organismo prevé una recuperación más lenta, con inflación persistente y déficit externo.
15/10/2025
Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que condicionaron la ayuda financiera a la Argentina a una victoria del Gobierno en las próximas elecciones legislativas, generaron una inmediata reacción en los mercados.
En la jornada posterior al encuentro entre Trump y Javier Milei en Washington, las acciones y los bonos argentinos se desplomaron hasta un 8%, mientras que el dólar MEP subió 3%, alcanzando nuevamente los $1.450. La volatilidad se extendió a las tasas de corto plazo, que treparon hasta el 145%, reflejando la falta de liquidez y la fuerte presión cambiaria.
El mandatario norteamericano aseguró que “Estados Unidos no ayudaría a países que adopten ideas cercanas al comunismo”, confundiendo incluso los comicios legislativos con una elección presidencial. Milei, por su parte, respaldó las palabras de su par: “Si el país se alejara de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejaría de apoyarnos”.
En este contexto, los inversores especulan sobre la posibilidad de que el Tesoro estadounidense vuelva a intervenir en el mercado cambiario, como lo hizo días atrás, comprando pesos para contener la suba del dólar. Sin embargo, la falta de anuncios concretos tras la reunión bilateral —como el prometido swap de monedas por USD 20.000 millones— alimentó aún más la desconfianza.
Con solo ocho ruedas hábiles antes de las elecciones, el Gobierno argentino enfrenta un panorama complejo: las reservas netas del Tesoro rondan los USD 700 millones y la presión del mercado amenaza con volver a probar el techo de la banda cambiaria. La evolución del dólar y el resultado electoral definirán, en gran medida, la estabilidad política y económica del país durante los próximos meses.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.