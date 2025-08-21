Santi Maratea recorrió las obras del Hospital Vilela en Rosario

El influencer Santiago Maratea estuvo en Rosario y recorrió las obras que se llevan adelante en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se construye una nueva Sala de Día para pacientes oncológicos.

En relación a la colecta que impulsa, Maratea confirmó que hasta el momento se reunieron 400.000 dólares. A esa cifra se suman 30 mil dólares aportados por el propio hospital y 180 mil de la Municipalidad de Rosario, lo que permitió avanzar con gran parte de la infraestructura.

No obstante, señaló que aún resta reunir 150 mil dólares, destinados principalmente a la compra de equipos de climatización y aberturas. “La intención es que entre febrero y marzo la sala esté lista para ser inaugurada. Con 75 mil personas que aporten 2.000 pesos ya lo conseguimos”, afirmó.

Para quienes deseen colaborar, los aportes pueden realizarse a través del alias: Fundacionvilela.