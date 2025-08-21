Santi Maratea recorrió las obras del Hospital Vilela en Rosario

“Las detenciones por Fentanilo no van a ser las últimas ni las únicas”, dijo el intendente de Rosario
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a las recientes detenciones en la causa por la contaminación con fentanilo.
El influencer visitó el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y destacó los avances en la construcción de la Sala de Día Oncológica. Aún faltan 150 mil dólares para equipamiento.Sociedad21 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El influencer Santiago Maratea estuvo en Rosario y recorrió las obras que se llevan adelante en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se construye una nueva Sala de Día para pacientes oncológicos.
En relación a la colecta que impulsa, Maratea confirmó que hasta el momento se reunieron 400.000 dólares. A esa cifra se suman 30 mil dólares aportados por el propio hospital y 180 mil de la Municipalidad de Rosario, lo que permitió avanzar con gran parte de la infraestructura.
No obstante, señaló que aún resta reunir 150 mil dólares, destinados principalmente a la compra de equipos de climatización y aberturas. “La intención es que entre febrero y marzo la sala esté lista para ser inaugurada. Con 75 mil personas que aporten 2.000 pesos ya lo conseguimos”, afirmó.
Para quienes deseen colaborar, los aportes pueden realizarse a través del alias: Fundacionvilela.
