La psiquiatra Agustina Cosachov, quien estuvo a cargo del tratamiento de Diego Armando Maradona en sus últimos meses, será indagada hoy en la Fiscalía General de San Isidro en el marco de la causa por homicidio simple con dolo eventual. La acusación señala que Cosachov no cumplió con las obligaciones médicas necesarias durante el tratamiento de Maradona, un diagnóstico que se agrava con el hecho de que habría falseado documentos oficiales sobre sus visitas al ídolo.

Cosachov, de 36 años, será acompañada por su abogado, Vadim Mischanchuk, y presentará un escrito donde expondrá su versión de los hechos, en especial sobre su visita a la casa de Maradona el 25 de noviembre de 2020, el día que se lo encontró sin vida. En este escrito, detallará cómo llegó a formar parte del círculo médico de Maradona y su versión sobre los eventos previos a la tragedia.

Además del escrito, la psiquiatra deberá responder a un extenso cuestionario que incluye más de 100 preguntas formuladas por los fiscales encargados de la investigación. Según las fuentes cercanas a la defensa, la indagatoria podría extenderse entre 6 y 8 horas, dada la complejidad de las preguntas y el alcance de la causa.

Los fiscales consideran que Cosachov no actuó con la debida diligencia en el tratamiento de Maradona, quien sufría de problemas cardíacos y un estado de salud delicado. En este sentido, se la acusa de no haber asegurado la correcta administración de los medicamentos necesarios y de no haber realizado las visitas médicas que la situación de Maradona requería.

El caso sigue bajo la mirada pública, con gran expectativa respecto a lo que declare Cosachov, quien hasta ahora se ha mantenido en silencio sobre su implicación. Su declaración será clave para determinar su grado de responsabilidad en el fallecimiento de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.