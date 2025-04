Grave denuncia en San Lorenzo: madre y beba resultaron quemadas durante una cesárea en un hospital público

Una joven madre denunció públicamente que ella y su beba recién nacida resultaron con quemaduras durante una cesárea realizada en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. El hecho, ocurrido en los últimos días, salió a la luz este miércoles a través de un relato conmovedor publicado por la mujer en redes sociales.

Según su testimonio, durante el procedimiento quirúrgico notó un fuerte olor a carne quemada. Poco después, supo que el electrobisturí había quedado encendido sobre sus piernas, provocándole quemaduras tanto a ella como a la recién nacida, quien tenía dos vueltas de cordón umbilical y fue apoyada brevemente sobre su cuerpo tras nacer.

La beba, identificada como Cloé, fue derivada de urgencia a la Maternidad Martin de Rosario, donde fue intervenida quirúrgicamente por un cirujano plástico. Allí confirmaron que la niña sufrió quemaduras en el miembro inferior derecho y permanece en neonatología bajo tratamiento. A pesar del shock inicial, los médicos informaron que la evolución es favorable, aunque requerirá una nueva intervención para realizar injertos de piel.

Desde el hospital sanlorencino, trascendió que se inició una investigación interna de manera inmediata para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se radicó una denuncia formal ante la Justicia.

La madre, quien también sufrió quemaduras leves, continúa internada junto a su hija y manifestó su decisión de hacer pública la situación “para que no vuelva a pasar”. En un posteo, agradeció el acompañamiento recibido y destacó la atención brindada por el personal de la Maternidad Martin.

“No intento ir contra nadie, pero no tendría que estar pasando esto”, escribió. “Mi hija es sana y no merecía este dolor. Un error humano no puede dejar marcas tan profundas en una vida que recién empieza”, concluyó.