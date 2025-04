Una falla masiva en los servicios de Mercado Pago y Mercado Libre generó un fuerte malestar en redes sociales durante la mañana de este martes. Las denuncias comenzaron a multiplicarse cuando cientos de usuarios advirtieron que no podían transferir fondos, utilizar su dinero disponible o realizar compras online, y muchos se encontraron con la notificación: “El medio no está disponible”.

Según reportes de Downdetector, las alertas se dispararon cerca del mediodía, con un pico abrupto en la curva de notificaciones, especialmente vinculadas a fallos en los pagos (52%) y problemas en el acceso al sitio web (48%). Capturas de pantalla publicadas en redes muestran saldos disponibles que no pueden ser transferidos, junto al mensaje de error que encendió las alarmas.

“¿A alguien más le pasa esto en @mercadopago HOY? No me deja transferirme el dinero ni elegir otro medio”, tuiteó un usuario, mientras otros cientos replicaban situaciones similares, lo que derivó en que Mercado Libre y Mercado Pago fueran tendencia en X.



Desde las cuentas oficiales de la empresa, aún no se emitió un comunicado aclarando el motivo del problema ni un plazo estimado de resolución. Sin embargo, algunos usuarios especularon que se trata de un error de sincronización entre cuentas o una saturación en los servidores.