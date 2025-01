Alejandro Garnacho no es el único delantero que parece tener los días contados en Manchester United. También el ciclo de Marcus Rashford parece haber llegado a un punto crítico, especialmente bajo el mando de Rúben Amorim. El delantero, que no juega desde el 12 de diciembre, fue relegado nuevamente de la convocatoria en el triunfo frente a Fulham y quedó en evidencia que el DT no tiene intenciones de levantar el castigo que le impuso.

Desde la sala de prensa de Craven Cottage, el portugués fue categórico al explicar la situación: "Siempre es por el mismo motivo: el entrenamiento. Es cómo entiendo que un futbolista debe comportarse en su vida diaria. Son detalles constantes. Si esas cosas no cambian, yo tampoco lo haré".

Lejos de suavizar sus palabras, el ex Sporting de Lisboa redobló la apuesta: "En el banco notamos que nos falta ritmo, pero prefiero incluir a Vital antes que a un jugador que no da el máximo todos los días". Para poner en contexto: Jorge Vital, de 63 años, es el entrenador de arqueros de los Diablos Rojos, lo que refleja la dureza de sus declaraciones hacia el atacante inglés que supo ser figura estelar en las últimas temporadas.

Con este panorama, parece inevitable que Rashford termine abandonando Old Trafford en el próximo mercado de pases. Aunque aún no está claro si será a través de un préstamo o una venta, varios clubes europeos estarían interesados en sumarlo a sus filas, incluyendo al Barcelona. Sin embargo, según afirmó Deco, la prioridad del club blaugrana es resolver cuestiones internas: "¿Rashford? Primero debemos solucionar el 'fair play' financiero y cerrar las renovaciones".

Por otro lado, se rumorea que el delantero ya habría rechazado una oferta del Como. Todo indica que, al igual que Garnacho, quien fue colgado en varias oportunidades y ya tiene una oferta de Chelsea, la etapa de Rashford en el United está llegando a su fin, mientras Amorim mantiene su postura firme respecto a la disciplina y el compromiso en su plantel.