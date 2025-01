"Pepe" Mujica se despide: "Hasta acá llegué"

El histórico expresidente uruguayo confirmó que su cáncer se ha expandido y anunció su retiro definitivo de la vida pública. A sus 89 años, se enfoca en pasar sus últimos días en su chacra, en paz.



El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, enfrenta la etapa final de su vida tras anunciar que el cáncer se ha extendido a su hígado. Sin someterse a más tratamientos, Mujica decidió despedirse de su barra política y de los uruguayos en un emotivo mensaje cargado de gratitud y serenidad.



Un líder que marca el final de una era

En abril de 2024, José Mujica, conocido mundialmente por su humildad y legado político, reveló que padecía cáncer de esófago. Tras superar sesiones de radioterapia, parecía haberse recuperado. Sin embargo, meses después, confirmó que la enfermedad se había expandido a su hígado, dejándolo sin opciones de tratamiento debido a su avanzada edad y otras condiciones crónicas.

“Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, expresó Mujica en una entrevista exclusiva con el semanario Búsqueda. Acompañado por su esposa, Lucía Topolansky, Mujica aseguró que no desea prolongar innecesariamente su sufrimiento. “Que me pichicateen y, cuando me toque morir, me muero. Así de simple”.

Despedida desde su chacra

Desde su casa en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, Mujica aprovechó la entrevista para despedirse de sus compatriotas y compañeros políticos. “El fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. A ellos les doy un abrazo”, dijo, emocionado.

A pesar de su retiro de la vida política activa, Mujica ha sido un pilar fundamental en decisiones recientes, como su apoyo a Yamandú Orsi, presidente electo de Uruguay. Sin embargo, ahora, su prioridad es disfrutar de la tranquilidad de su chacra, donde dedica sus días a tareas sencillas y prepara el terreno para las generaciones futuras.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, reflexionó Mujica, dejando en claro que no dará más entrevistas ni participará en eventos públicos.

Legado y futuro

Mujica, que se ha mantenido fiel a su austeridad y compromiso con las causas sociales, asegura que su chacra será heredada por su sector político, garantizando que su lucha continúe más allá de su partida. Con humor, comentó que ya compró un tractor nuevo para quienes le sucedan.

Desde su icónica figura como "el presidente más pobre del mundo" hasta su rol como referente de la izquierda latinoamericana, Mujica cierra su historia con gratitud y dignidad.