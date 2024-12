A partir del próximo 3 de enero, River iniciará la pretemporada de cara a un 2025 repleto de competencias y por eso Marcelo Gallardo no quiere errar en ningún detalle. Es que además de que los trabajos se realizarán en San Martín de los Andes y de estar de lleno en el mercado de pases, el Millonario planea disputar dos amistosos, contra Universidad de Chile y la selección de Méixico.

Por principio se trasladará al sur del país para llevar a cabo la preparación física, tal como lo hizo en 2020 y 2022. "Vamos a tener un predio de pretemporada para el verano en el Chapelco Golf & Resort. Nos aportaron las tierras y nosotros vamos a hacer los campos de juego", había comunicado Jorge Brito en septiembre de este año.

Llegado el 17 de enero, el conjunto del Muñeco tendrá su primer compromiso en Concepción, ciudad trasandina, ante la U. Ambos ya se enfrentaron en marzo del año pasado, cuando con Martín Demichelis como técnico la Banda se quedó con el triunfo por 4-3. Además, podrían ser rivales en la próxima Copa Libertadores.

Cuatro días más tarde, es decir, el 21 de enero -resta la confirmación- el elenco de Núñez recibirá a los norteamericanos en el Monumental. Cabe destacar que, al no ser fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas, por lo que habrá varias figuras mexicanas ausentes. De la misma manera, Gallardo podría perder a algunos juveniles por el Sudamericano Sub 20.

Aunque suena extraño hablar de un cruce entre un club y una selección, en los años 50 ambos se cruzaron y la Tricolor se quedó con el triunfo por 2-0 como local. Finalmente, River iniciará su camino en la Liga Profesional 2025 el fin de semana del 26 de enero, con el objetivo de cambiar el final gris que tuvo en 2024.