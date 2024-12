El presidente Javier Milei dio a conocer este domingo que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no está analizando actualmente competir como candidata en las elecciones legislativas del año 2025.

El ex senador Edgardo Kueider, quien impulsó una reforma constitucional para cambiar el sistema político argentino, fue detenido en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar. Su proyecto de un mandato presidencial único y un Congreso unicameral quedó en el olvido tras su expulsión del Senado.

El vocero presidencial aseguró que el expresidente "no quiso" o "no pudo" hacer las reformas que el electorado solicitó. Además, insistió en ir juntos en todos los distritos con el PRO en un potencial acuerdo electoral o no cerrarlo.