El presidente Javier Milei dio a conocer este domingo que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no está analizando actualmente competir como candidata en las elecciones legislativas del año 2025.

La ministra de Seguridad y el ex jefe de Gobierno porteño se enfrentaron duramente en Twitter, mostrando las crecientes diferencias dentro del PRO y el impacto de estas disputas en las negociaciones con La Libertad Avanza.

El vocero presidencial aseguró que el expresidente "no quiso" o "no pudo" hacer las reformas que el electorado solicitó. Además, insistió en ir juntos en todos los distritos con el PRO en un potencial acuerdo electoral o no cerrarlo.