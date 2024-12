El partido La Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fuerte comunicado en el que expresó su rechazo rotundo al adelanto de las elecciones porteñas, anunciado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. En el comunicado, que lleva el respaldo de Karina Milei, la organización cuestionó no solo la decisión de adelantar los comicios, sino también la suspensión de las PASO, tildando de "sospechosos" los cambios repentinos en el cronograma electoral.

La Libertad Avanza advirtió que el adelanto de las elecciones no beneficia a los porteños, sino que responde a intereses políticos del Gobierno de la Ciudad. “El Gobierno de la Ciudad no entiende las prioridades de los porteños, tal vez porque muchos de ellos, incluido el Jefe de Gobierno, no lo son”, señaló el comunicado.

El partido también expresó su malestar por lo que consideran una maniobra inconsulta, especialmente en un contexto donde la sociedad se encuentra en medio de festividades. Según La Libertad Avanza, esta decisión refleja una gestión centrada en intereses propios y no en las necesidades de los ciudadanos, comparando el manejo de la política porteña con la de provincias como Formosa y Santiago del Estero, a las que consideran ejemplos de "manoseo institucional".

Además, desde La Libertad Avanza se alertó sobre el costo que implicaría desdoblar las elecciones, estimando que el gasto sería de 38 millones de dólares. Según la declaración, esos fondos podrían ser mejor utilizados para financiar proyectos que beneficien directamente a los porteños, como la construcción de una cárcel para mejorar la seguridad.

En cuanto a las PASO, el comunicado reiteró que el partido está de acuerdo en su eliminación, aunque cuestionó la falta de iniciativas previas para discutir y analizar la reforma electoral. La Libertad Avanza cerró su mensaje asegurando que este "ventajeo electoral" no afectará su crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires, sino que pondrá en evidencia la falta de compromiso del oficialismo porteño con los votantes.