Fabiola Yáñez, ex primera dama de Argentina, volvió a apuntar contra el ex presidente Alberto Fernández, esta vez acusándolo de ejercer violencia psicológica contra su hijo Francisco, de dos años. En una entrevista concedida al medio español OK Diario, Yáñez declaró que su hijo “ya no quiere hablar con él” debido al trato hostil que recibe por parte del ex mandatario.

“Yo hago todo lo posible, pero si él se dirige de forma hostil hacia el niño, es lógico que no quiera hablar con él”, afirmó Yáñez, quien denunció recibir mensajes constantes de Fernández con indicaciones sobre las comunicaciones virtuales con Francisco, actualmente radicado en España.

Durante la entrevista, Yáñez compartió un audio del ex presidente en el que se escucha decir al niño: “¡Si no me vas a hablar, no me llames!”, lo que consideró un ejemplo de las actitudes que afectan negativamente al menor.

La ex primera dama también vinculó estos hechos al “mismo hostigamiento” que denunció en la causa judicial por violencia de género que enfrenta Fernández. Actualmente, el ex presidente busca recusar al juez Julián Ercolini, quien había citado a indagatoria al ex mandatario el pasado 17 de diciembre, pero la audiencia quedó suspendida hasta que se resuelva su estrategia judicial.

Por otro lado, Yáñez recordó episodios controvertidos de la gestión de Fernández, como el supuesto uso indebido de la Casa Rosada para encuentros privados y la designación de cargos públicos a personas cercanas sin los requisitos necesarios. Además, reiteró su pedido de disculpas al pueblo argentino por la polémica fiesta en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, asegurando que la reunión fue organizada por Fernández.