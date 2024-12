Eliminan medicamentos gratis del PAMI, pero aseguran continuidad mediante subsidios sociales

PAMI informó que la cobertura al 100% se mantendrá exclusivamente para aquellos afiliados que gestionen un subsidio social. La medida está orientada a quienes carecen de recursos económicos suficientes, mientras que el resto de los afiliados continuará con descuentos de entre el 40% y el 80% en medicamentos.

Según el comunicado oficial, el subsidio social asegura acceso total a medicamentos esenciales mediante un trámite ágil, diseñado para identificar a los beneficiarios en situación de vulnerabilidad. Desde la entidad destacaron que este procedimiento fue optimizado en la actual gestión.



Requisitos para acceder al subsidio social de PAMI

Los afiliados deberán cumplir con los siguientes criterios:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos.

No ser propietarios de más de un inmueble, ni poseer vehículos de menos de 10 años de antigüedad (con excepciones para convivientes con CUD).

No estar afiliados a sistemas de medicina prepaga ni ser titulares de embarcaciones o aeronaves de lujo.

En casos excepcionales, se podrán gestionar coberturas mediante evaluación de informes sociales y revalidaciones médicas. Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no serán afectados por las nuevas disposiciones.



Cómo realizar el trámite

El trámite puede realizarse de manera online o en agencias de PAMI, previa solicitud de turno. Es necesario presentar el DNI, receta médica, declaración jurada y, si corresponde, formularios adicionales.

Para facilitar el proceso, PAMI ha publicado un video instructivo en su sitio web oficial.