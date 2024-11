El senador nacional Oscar Parrilli se refirió hoy a la próxima sentencia en la causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner, y anticipó que la Cámara Federal de Casación Penal dictará un fallo condenatorio en su contra. A tan solo cuatro días de conocer el veredicto, Parrilli aseguró que el objetivo de la justicia es "intentar proscribirla".

En declaraciones radiales, el legislador cercano a la ex mandataria calificó el proceso judicial como "una medida política de lo más perversa y antijurídica". Parrilli argumentó que durante el juicio se demostró la falsedad de los cargos que pesaban sobre Kirchner, y añadió: "Todos los cargos por los que se la había acusado se demostraron inexistentes". Sin embargo, indicó que la condena se sustentó en una supuesta comunicación telefónica entre Lázaro Báez y el ex funcionario José López, un hecho con el que aseguró que la ex presidenta "no tuvo nada que ver".

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal está previsto para el próximo miércoles. Con este veredicto, el tribunal definirá si confirma o modifica la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta, relacionada con contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Parrilli, quien ha sido un firme defensor de la ex presidenta, expresó su preocupación sobre el impacto que esta sentencia podría tener en su futuro político, afirmando que el fallo es parte de una estrategia para marginarla de la escena política.