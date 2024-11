El ex funcionario Ricardo Jaime

En la mañana del 5 de noviembre de 2024, Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte durante el kirchnerismo, se presentó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en Comodoro Py para comenzar a cumplir los seis años de condena a prisión que se le impusieron por su responsabilidad en la Tragedia de Once, que ocurrió el 22 de febrero de 2012.

Acompañado por sus abogados, Jaime llegó a las 9:20 desde Córdoba, donde había estado viviendo tras su excarcelación en otras causas penales en marzo de 2023. Su entrega es significativa, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la semana pasada. su condena por "administración fraudulenta" en relación con el siniestro que resultó en la muerte de 52 personas y dejó más de 700 heridas.

El ex funcionario ha pasado un total de siete años en prisión a raíz de diversas causas de corrupción. En esta ocasión, la defensa de Jaime había presentado un pedido de prisión domiciliaria por razones de salud, el cual está siendo evaluado por el Tribunal. Sin embargo, este pedido no impidió que el ex secretario se entregara para cumplir con su condena, lo que resalta su voluntad de afrontar las consecuencias de sus acciones.

El Tribunal Oral Federal 2 revocó la excarcelación de Jaime y ordenó que cumpliera su pena de manera efectiva, lo que marca un paso significativo en el cierre de un capítulo trágico de la historia del transporte en Argentina.