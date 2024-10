En el marco de una nueva disputa interna dentro del Partido Justicialista (PJ), el presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Máximo Kirchner, lanzó duras críticas hacia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En una entrevista radial, Kirchner expresó su descontento por la falta de apoyo de Kicillof a la candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para encabezar el partido a nivel nacional.

"Cristina tenía una debilidad enorme por él", aseguró Máximo Kirchner en sus declaraciones, subrayando la relación cercana que en el pasado habían tenido la ex mandataria y el actual gobernador. Sin embargo, sostuvo que la decisión de Kicillof de no respaldarla en esta coyuntura "no le va a salir bien", en referencia a la alineación de Kicillof con otros sectores dentro del partido.

Esta polémica se intensifica en un contexto en el que el PJ nacional atraviesa tensiones por la conformación de la lista de candidatos para las próximas elecciones, en la que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aparece como figura central. Al respecto, Kirchner comentó: "No lo tomo como una traición, pero no se hacen esas cosas", en alusión a la actitud de Kicillof y de otros miembros del PJ bonaerense que no respaldan a Cristina Fernández.

Además, Kirchner evocó situaciones similares vividas dentro del peronismo y advirtió que "Alberto también pensó en él mismo y salió mal", en referencia a las decisiones del presidente Alberto Fernández durante su mandato. Asimismo, el líder de La Cámpora aclaró que no busca socavar la posición de Kicillof, aunque afirmó que existen sectores interesados en restarle apoyo al gobernador.

Finalmente, Kirchner señaló que, en su enfoque político, las alianzas y lealtades deben basarse en razones políticas sólidas, más allá de los intereses personales. "Yo no pienso la política en términos de dónde quedo yo", concluyó, reafirmando su compromiso con la discusión abierta y el diálogo dentro del PJ.