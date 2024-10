En un giro inesperado dentro de la interna del Partido Justicialista (PJ), el intendente de San Rafael, Omar Félix, anunció su renuncia a la candidatura como consejero titular en la lista que lidera Cristina Fernández de Kirchner. La decisión se produce en un contexto de creciente tensión tras las denuncias realizadas por el sector de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, quien afirmó que algunos candidatos no cumplían con los requisitos de afiliación al partido.

Félix, quien ocupaba el puesto número 68 en la boleta, expresó que su renuncia busca fomentar la unidad dentro del peronismo. En declaraciones a la prensa, afirmó: "Renuncié porque dije que si no hay un gesto que ayude a que haya unidad, no es momento de internas. Yo para internas partidarias, no me presto". Su salida representa una disminución en la representación mendocina en la lista, aunque otros referentes de la provincia, como la senadora Anabel Fernández Sagasti y el diputado nacional Martín Aveiro, continúan en carrera.

La reestructuración de la lista de CFK se intensificó en las horas previas al cierre de las inscripciones, generando también la baja de otros candidatos, incluido a Rodrigo “Rodra” Rodríguez de La Cámpora, quien fue reemplazado por Santiago Révora. El contexto de tensiones entre las facciones del peronismo se hace evidente, con Quintela enfatizando la necesidad de "un justicialismo activo y vigoroso" en el país.

Mientras tanto, el intendente Félix se mantiene enfocado en su agenda gubernamental, participando de actividades locales, como un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. La situación en Mendoza parece complicada, y las repercusiones de su decisión podrían desencadenar un efecto dominó en las filas del PJ, en un momento crítico para la unidad partidaria.