El Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez" fue el escenario de la entrega de premios y distinciones del 101º Salón Anual Nacional de Santa Fe y la séptima edición del Certamen Hugo Padeletti. La ceremonia se llevó a cabo este viernes 18 de octubre con la asistencia de artistas, críticos de arte y público en general.



El evento estuvo encabezado por la ministra de Cultura, Susana Rueda, quien entregó los galardones junto a los miembros del jurado de ambas convocatorias.



En sus palabras de apertura Rueda, resaltó la importancia de espacios como el Rosa Galisteo en la promoción y difusión del arte y en la construcción de la cultura colectiva, dando inicio a la entrega de premios que reconoció tanto a artistas visuales como a investigadores en el campo del arte.



“Cuando uno mira para atrás y ve todo lo que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe y cuando recorremos el territorio, como lo hicimos hoy, y vemos que hay cultura palpitante, cultura en efervescencia y una decisión política del Estado de apoyar, sostener y programar cada vez más cultura”, sostuvo la funcionaria.



Por su parte el secretario de Gestión Cultural, Sebastián Cáceres, aseguró: “Este museo recibe el 101 Salón Anual en un complejo momento de la Argentina y de la política pública cultural y eso le otorga esta premiación un valor particular. El valor particular de sostener las tradiciones y la cultura y, con ella, la identidad de todos nosotros. Por eso seguir sosteniendo este museo que innova y se abre a las nuevas propuestas artísticas y a nuevos colectivos refleja la voluntad de este gobierno, a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, de levantar muy alto la bandera de la identidad santafesina”.



Del acto participaron, además, el diputado provincial José Corral; el subsecretario de Control de Espacios Culturales y Artísticos de la Municipalidad de Santa Fe, Pablo Villaverde, la Asociación de Artistas Plástico Santafesinos, directores de Museos y Escuelas de Arte , entre otras instituciones e invitados especiales.



El jurado y los premios



El Tribunal de premiación del 101º Salón Anual Nacional de Santa Fe estuvo conformado por Fernando Farina, Nancy Rojas y Lucía Stubrin (jurado suplente), quienes resolvieron de forma unánime otorgar el Premio Gobierno de la Provincia de Santa Fe $1.700.000 (adquisición) a «Cárcel & Vals», pieza textil de la artista Lucrecia Lionti.



En cuanto a los premios estímulo, fueron distinguidos: Ariela Naftal con el Premio Estímulo Ministerio de Cultura (no adquisición) a la obra “Esa marca en la pared también es la casa”, video-performance; Manuel A. Fernández con el Premio Estímulo Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” (no adquisición) “Sin título” de la serie “Densidad orgánica mutante”, collage; Juan Ojeda con el Premio Estímulo Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Prisión mental” de la serie “Suicidio”, escultura; Veky Power con el Premio Estímulo Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Paseo” de la serie “Estrambótico modo fantasía”, pintura; Ingrid Petterson con el Premio Estímulo Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Antesala II” de la serie “Antesala”, acrílico sobre lienzo; y Kevin Gastón Montenegro con una Mención Honorífica a la obra “Sobre las utopías” de la serie “Crónicas del desborde”, pintura.







Mientras que al Certamen Hugo Padeletti, estímulo a la investigación en el Campo de las Artes, fue galardonada la investigadora Magíster Lucía Laumman por su proyecto “Desde El Rosa: contribuciones a la gráfica nacional en clave de género”. En este caso el Jurado estuvo integrado por Mariana Cerviño, Sandra Contreras y Elisabet Veliscek, quienes por unanimidad eligieron el proyecto de Laumann. La investigadora recibirá una asignación de $1.020.000 (pesos un millón veinte mil pesos) para desarrollar su proyecto, en el término de once meses.



A la par el Jurado otorgó una mención honorífica a Manuel Eduardo Canale y Paula Eugenia Ramirez por su proyecto “El Rosa y la escultura abstracta". Wenceslao Sedlacek y sus seres que dejaron de ser seres para convertirse en otros seres”.