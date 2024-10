Patricia Bullrich impulsa la obligatoriedad del trabajo en cárceles argentinas

En un anuncio realizado el 18 de octubre de 2024, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el programa "Manos a la Obra" en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Esta iniciativa tiene como objetivo implementar un sistema de trabajo obligatorio para todos los presos en las cárceles argentinas, marcando un cambio significativo en la política penitenciaria del país.

"Se terminó la vagancia en las cárceles. Ahora todos los presos trabajarán arreglándolas. El plan 'Manos a la Obra' arranca ya. Y el que se niega, sanción directa", expresó Bullrich en su cuenta de Twitter. La Ministra subrayó que la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser "sanitarias y limpias, no para castigos sino para la reinserción", y recordó que el Código Penal exige a los internos hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones penitenciarias.

Bullrich enfatizó que el programa es una respuesta a la "injusticia" que representa pagar a los presos por no trabajar. "Queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de quienes eligen no trabajar y prefieren delinquir", argumentó. Además, afirmó que el plan tiene como finalidad reducir el ocio en las cárceles, que, según ella, alimenta la "cultura tumbera", que se asocia con la delincuencia y la descomposición social.

El anuncio fue acompañado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien corroboró que, a partir de este momento, todos los presos deberán trabajar para obtener su sustento, poniendo fin a la práctica anterior de cobrar salarios sin cumplir con ninguna labor.

Este cambio en la política penitenciaria generará un intenso debate en la sociedad argentina sobre los derechos de los reclusos, el enfoque en la reinserción social y el concepto de justicia en el sistema penal.