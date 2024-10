En una sesión especial del Congreso de la Nación celebrada el miércoles 9 de octubre, las diputadas nacionales por San Juan, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno, del bloque Producción y Trabajo, anunciaron que votarán a favor de la insistencia en la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión refuerza las esperanzas de la oposición para revertir el veto presidencial que busca detener la norma sancionada previamente por ambas cámaras legislativas.

Al tomar la palabra, Nancy Picón Martínez defendió con firmeza la importancia de la educación pública, subrayando que cualquier ajuste presupuestario no debe comprometer el futuro educativo del país. "Sabemos que es necesario un ajuste, pero no podemos hacerlo en la educación. Podemos ajustar en otros sectores, pero no en la educación, que es el futuro de Argentina", expresó.

Durante su intervención, la diputada también compartió su vínculo personal con la Universidad Nacional de San Juan, destacando su rol como alumna, docente y madre de un profesional graduado de la universidad pública. En este contexto, reafirmó: "El voto de San Juan será en defensa de las universidades y la educación pública".

El debate sobre la Ley de Financiamiento Universitario ha generado intensas discusiones en el ámbito político. Mientras el Ejecutivo sostiene la necesidad de redirigir recursos, la oposición y parte del oficialismo argumentan que la educación no puede ser el área donde se realicen recortes.