"Javier Milei publica meme en redes y recibe críticas: 'Ponete a laburar'"

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a desatar polémica este domingo con una publicación en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió un meme que mostró un auto deteriorado como una supuesta referencia a las críticas recibidas por su gobierno. Sin embargo, el humor no fue bien recibido y desató una ola de críticas de usuarios que interpretaron el mensaje como una falta de empatía hacia la situación actual del país.

En los comentarios, uno de los usuarios expresó su descontento diciendo: "No me importa el Tesla, Milei. Solo me importa que mis hijos tengan trabajo, que no suban más las prepagas, escuelas, remedios, comida, luz, gas, expensas… ". Otro seguidor del mandatario fue más directo: "57% de pobreza y perdiendo el tiempo en redes sociales". La indignación se hizo evidente a lo largo del post, con mensajes que reclamaban acciones concretas y menos entretenimiento digital.

El meme publicado por el presidente también generó comparaciones con otros gobiernos, donde algunos usuarios señalaron que sus condiciones de vida eran mejores en el pasado. "Con Cristina me compré un cero km", publicó un usuario, haciendo referencia a la capacidad de adquisición que, según él, se ha perdido en la actualidad.

La mayoría de los comentarios coincidieron en un mismo mensaje hacia Milei: que se concentre en gobernar y trabajar para mejorar la situación económica y social del país. La decepción entre algunos de sus seguidores también fue palpable, con comentarios como: "Te voté, pero lamentablemente tengo una gran decepción". Solo una pequeña porción de los comentarios fue favorable al presidente, destacando su derecho a expresarse como cualquier ciudadano.

La publicación ha vuelto a poner en el centro del debate la conducta del presidente en redes sociales y si estos son el medio adecuado para abordar las críticas y preocupaciones de la ciudadanía en un momento de crisis.