Este 3 de octubre, más de un millón y medio de personas se congregaron en la Segunda Marcha Federal Universitaria para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La manifestación, que tuvo su epicentro en el Congreso de la Nación, también se replicó en las principales ciudades del país, contando con una participación masiva de la comunidad educativa, sindicatos, organizaciones sociales y referentes de la oposición.

En Buenos Aires, la marcha estuvo integrada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores de distintas universidades nacionales, quienes reclamaron contra el ajuste a la educación pública. Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), expresó durante el acto central: "No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece".

El presidente Milei, por su parte, reaccionó a la marcha en sus redes sociales, calificando el reclamo como "una muestra de debilidad y cobardía". Horas más tarde, la Oficina de Presidencia confirmó que vetaría el proyecto de ley, argumentando que es un incremento irresponsable del gasto público.

A pesar de los obstáculos, como la intervención de fuerzas policiales que impidieron la llegada de varios manifestantes, la marcha se llevó a cabo de manera contundente. En un documento leído durante el acto, los participantes denunciaron la situación crítica que atraviesa la educación pública, con salarios docentes por debajo de la línea de pobreza y la continuidad de los servicios esenciales en riesgo.

Figuras de la política, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el excandidato a presidente Sergio Massa, también se sumaron a la convocatoria, reforzando el pedido de respeto y financiación para la educación pública. "La educación del pueblo no se vende, se defiende", afirmó Juan Grabois, presente en la movilización.

La jornada finalizó con la lectura de un documento consensuado entre todos los sectores participantes y un cierre musical a cargo de Lali Espósito, quien interpretó su nueva canción "Fanático", poniendo punto final a una marcha histórica en defensa de la educación pública.