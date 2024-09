Aguiar denuncia vuelos en pleno paro de ATE en 27 aeropuertos del país

Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), alertó este jueves sobre la salida de vuelos en varios aeropuertos del país, a pesar del paro impulsado por su gremio. Según Aguiar, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habría omitido informar a las empresas aéreas sobre la medida de fuerza, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros.

"Hay riesgo para la vida de los pasajeros, ya que no funcionan servicios esenciales como los cuerpos de bomberos ni el control sanitario en las pistas", aseguró el sindicalista en diálogo con la radio Splendid. Además, señaló que los vuelos afectados ya están en progreso y podrían enfrentar problemas al aterrizar en sus destinos.

Aguiar apuntó contra el gobierno de Javier Milei, acusándolo de no tomar las medidas necesarias para evitar la situación. "Los vuelos no se cancelan por los trabajadores, sino por la falta de respuesta del presidente y sus políticos", declaró. También afirmó que el conflicto aeronáutico podría agravarse si no se toman acciones inmediatas.

El paro, que afecta a 27 aeropuertos en todo el país, fue convocado en reclamo por la pérdida salarial de los trabajadores de la ANAC, que según Aguiar ha superado el 30%. El sindicalista insistió en que, aunque respetan la normativa que declara esencial al transporte aéreo, las medidas de fuerza podrían intensificarse si no hay una solución al conflicto.