La traición de Leticia Di Gregorio: La senadora que votó en contra de los derechos de las mujeres y docentes

Di Gregorio, quien debería ser una voz fuerte en defensa de las mujeres y del sector educativo, optó por ponerse del lado de los que buscan ajustar a costa de quienes trabajan todos los días para sostener la educación pública. Su voto fue un golpe directo a miles de mujeres que, desde las aulas, enfrentan condiciones laborales precarias y salarios insuficientes. Al aprobar este proyecto, la senadora se convierte en cómplice de un ataque brutal a los derechos adquiridos por los trabajadores.

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) no tardó en expresar su indignación y repudio, señalando la profunda contradicción de que una mujer en el Senado sea la que vota para perjudicar a sus propias compañeras de género. Di Gregorio no solo ha traicionado a sus votantes, sino que ha enviado un mensaje devastador a la comunidad docente: sus derechos, sus años de trabajo y sacrificio no son importantes para quienes tienen el poder de decidir.

Además, en Venado Tuerto, más de 60 docentes fueron silenciados en el Concejo Deliberante, cuando la mayoría oficialista negó la posibilidad de expresar su rechazo a esta reforma regresiva. Esta acción solo refuerza la falta de voluntad política para escuchar a quienes sostienen día a día el sistema educativo, priorizando sus propios intereses por encima de las voces de los afectados.

Es inaceptable que Leticia Di Gregorio, una senadora que debería representar a su pueblo y defender los derechos de los más vulnerables, haya decidido alinearse con aquellos que pretenden desmantelar la seguridad previsional de los trabajadores. Los docentes y las mujeres del departamento no olvidarán esta traición, que pasará a la historia como una de las decisiones más vergonzosas y cobardes de un representante que eligió el lado equivocado.

AMSAFE General López y la comunidad educativa se mantienen firmes en su lucha y no permitirán que esta reforma se imponga sin resistencia. Los derechos de los trabajadores no son negociables, y quienes los traicionen tendrán que enfrentar las consecuencias políticas y sociales de su deslealtad.